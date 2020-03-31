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Учительница назвала главные недостатки дистанционного обучения в Украине

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Украинская учительница и мама Влада Тарасюк отметила, что главными недостатками дистанционного обучения являются техническое обеспечение, низкое качество интернет-связи, санитарные нормы и прочее.

Как написала женщина в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS", не все учителя с пониманием относятся к школьникам, у которых возникают определенные проблемы.

Учительница назвала главные недостатки дистанционного обучения в Украине

Учительница назвала главные недостатки дистанционного обучения в Украине

Нуш

Итак, Тарасюк выделила такие недостатки дистанционного обучения:

  1. Техническое обеспечение. Не у всех есть личные ПК, планшеты. А через смартфоны выполнять систематически домашнее задание не удобно.

  2. Низкое качество интернет-связи. Очень часто сайты и видео-уроки не загружаются.

  3. Санитарные нормы. Согласно правилам, ученики 5-9 классов могут находиться перед экранами не более 20-25 мин за урок и не более 3 уроков в день.

  4. Объемы и сроки сдачи домашнего задания. Нужно учитывать возможности учеников и понимать, что обучение не может длиться 24/7.

  5. Разнообразие интернет-ресурсов. Сейчас каждый учитель может свободно выбирать инструменты для дистанционного обучения. Но хотелось бы единства, чтобы все было на конкретном ресурсе, так как технически обеспечить доступ ко всем не всегда удается.

  6. Психоэмоциональное и физическое состояние. В условиях длительного карантина нарушается привычный режим дня. Дети лишены возможности выйти на прогулки, общаться со сверстниками. Это все негативно влияет на самочувствие.

Учительница призвала своих коллег дублировать детям домашние задания с помощью печатных учебников, а окончательное оценивание осуществлять после завершения карантина.

Учительница назвала главные недостатки дистанционного обучения в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сообщил расписание уроков для школьников на украинском телевидении.

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Автор
Оксана Воля
Темы
Обучение Школа
Место
Украина
Теги
школа преподаватель
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