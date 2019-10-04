Учительница из США превратила класс в Хогвартс. Впечатляющие фото

Учительница Стейси Лэмб из государственной школы США сделала свой класс похожим на Хогвартс.

К изменениям школьная аудитория педагога ничем не отличалась от всех других: обычные парты, шкаф с необходимыми принадлежностями, стандартная доска и LED-лампы, от света которых постоянно хочется зевать, пишет Всеосвіта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Учительница использовала тематические портреты, подушки и уделила внимание даже мебели, расположив в помещении деревянные столики со свечами. Класс издалека напоминает уютную гостиную Гриффиндора, в которой любили обсуждать свои планы Гарри, Рон и Гермиона.

"Мне нужно было чуть больше месяца до начала занятий, чтобы подготовить кабинет. Я проводила за работой несколько часов в день и оформила интерьер за свои деньги", – призналась Лэмб.

По ее словам, самым приятным моментом является выражение лиц учеников и учителей, которые заходят в класс. Искреннее восхищение – это высшая награда за потраченные силы и время.

Всеосвита Класс учительницы к изменениям

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