Учительница из Ривне разработала игральные карты для изучения украинского языка

Учительница из Ривне Екатерина Островская разработала авторскую игру в карты "Наголоси́ на́голоси", с помощью которой школьники смогут легко изучить ударения.

Идея создать игру родилась давно, вот только воплотить ее в жизнь педагог никак не успевала. Поэтому Островская взялась за разработку во время летнего отпуска, пишет КП в Украине (чтобы посмотреть фото карт, доскролльте до конца страницы).

"Я полностью неделю выделила на работу, чтобы не отвлекаться, и закончить проект. Мне хотелось создать не просто игру, а метод запоминания, в основе которого будет лежать мнемоника и эйдетика (помогают запоминать информацию через образное и ассоциативное мышление)", – рассказала учительница.

Екатерина Островская roippo.org.ua

По ее словам, простое зазубривание современным детям не интересно. Поэтому в картах учительница попыталась использовать различные способы усвоения информации: визуальные, слуховые и символические.

В колоде 65 карт, которые состоят из 6-ти мастей и 5-ти номеров. На каждой из них свой номер, символ, яркая картинка и мудрое предложение. Например, "Від магісте́рської роботи про тім'яни́й шов і симетрі́ю черепа не відвести́ очей", "Треба зра́ння пити ла́те, щоб зо́зла све́рдлом не стати".

По правилам, за каждую неправильно прочитанную карту набираются штрафные баллы, а победит в игре тот, кто наберет меньше всего. Чтобы игра не превратилась в скучную вычитку предложений в группах, педагог ввела ряд дополнительных правил – чтобы азарт у детей не исчезал.

Игральные карты для изучения ударений kp.ua

Игральные карты для изучения ударений kp.ua

Игральные карты для изучения ударений kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница придумала оригинальный способ проверить, помыл ли ребенок руки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!