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"Учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции

2.5т
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Американка Ранди Чаверрия, которая получила звание "Учительница года", сдалась полиции и ее арестовали за оральный секс с учеником в классе.

36-летняя преподавательница средней школы Раунд Рок в Техасе также посылала подростку интимные текстовые сообщения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученика, у них был оральный секс дважды просто в классе. А директор школы Мэтт Грофф заявил, что учительнице "запрещено возвращаться в кампус".

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Во вторник, 26 ноября, Чаверрия сама пришла в полицию, ей предъявлено обвинение и ее арестовали.

Отмечается, что в мая 2018 года она была награждена званием "Учительница года". Она также запустила инициативу "Принять ребенка" в местной общине, где ученики средней школы "принимают" ребенка начальной школы, которого признали "нуждающимся".

В мая 2018 года ее наградили званием "Учительница года"

В мая 2018 года ее наградили званием "Учительница года"

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ученикам школы США напечатали на удостоверениях номер секса по телефону вместо линии доверия.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
США
Теги
секс скандал скандал в школе преподаватель Секс
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