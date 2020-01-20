Учителей русскоязычных школ будут учить украинскому: Новосад рассказала детали

Учителя русскоязычных школ в Украине пройдут курсы повышения квалификации, чтобы научиться преподавать на украинском языке.

Как напомнила министр образования Анна Новосад, все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для учителей мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания государственного языка", – отметила Новосад.

По ее словам, будет определенный адаптационный период для учеников, а по результатам первого года можно откорректировать учебные программы. Также отмечается, что родной язык и литература будут преподавать на русском.

Учителей русскоязычных школ будут учить украинскому языку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы во время опроса оценили возвращение русского языка в вузы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!