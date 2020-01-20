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Учителей русскоязычных школ будут учить украинскому: Новосад рассказала детали

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Учителя русскоязычных школ в Украине пройдут курсы повышения квалификации, чтобы научиться преподавать на украинском языке.

Как напомнила министр образования Анна Новосад, все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Для учителей мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания государственного языка", – отметила Новосад.

По ее словам, будет определенный адаптационный период для учеников, а по результатам первого года можно откорректировать учебные программы. Также отмечается, что родной язык и литература будут преподавать на русском.

Учителей русскоязычных школ будут учить украинскому языку

Учителей русскоязычных школ будут учить украинскому языку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы во время опроса оценили возвращение русского языка в вузы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
украинский язык преподаватель школа
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Комментарии
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Skovski Anton
Skovski Anton
Ну хоть время дали учителям собрать документы, продать имущество и свалить из этой нацистской помойки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чем больше мовы - тем больше деградации, это хорошо. Село победило город
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Ущемление прав национальных общин в Украине, с введением "мовных" законов, приобретает СИСТЕМНЫЙ характер и является предпосылкой для последующего культурного и физического ГЕНОЦИДА в отношении граждан других этносов, проживающих в Украине. Препятствия в получении образования на родном языке и ограничения вещания в СМИ на языках национальных ОБЩИН (а не "меньшин") создаёт угрозу превращения Украины в страну-изгоя и оплот неонацизма.
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