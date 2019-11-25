Учитель ничего не сделал: в Крыму школьники сломали нос девочке

В одной из школ города Керчь, что в оккупированном Крыму, одноклассники избили на уроке физкультуры новенькую ученицу и сломали ей нос.

Как сообщили Керчь.ФМ родители травмированного ребенка, мальчик подбежал к школьнице и ударил кулаком в живот, учитель только посмотрел на него и все, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"На следующем уроке учитель долго не появлялся в классе. В это время один из парней держал ей руки, а второй – нанес три удара подряд в нос. За дочь вступился другой одноклассник. Между ребятами началась драка. Но ее дочь почти не видела, потому что плакала от боли", – рассказали родители.

Когда учитель вернулся в класс, то отправил девочку к школьному медпункту. Родителей о травме не предупредили, а школьницу оставили в группе продленного дня. Мать потерпевшей узнала о побоях от самого ребенка. Классный руководитель проигнорировал этот инцидент.

За последние три недели девочку били уже второй раз. Учитель утверждал, что в первом случае одноклассница случайно задела рукой лицо, во втором – мальчик "отбивал воздушный шарик, а тут чей-то нос...".

Отмечается, что в больнице зафиксировали травму. Родители уже написали заявление в правоохранительные органы по факту избиения девочки одноклассниками. Также они рассказали, что их дочь в школу категорически отказывается идти.

"Даже в случае "случайного" удара не один раз девочке в нос, ответственность из образовательного учреждения никто не снимает", – прокомментировал ситуацию юрист.

Школьнице сломали нос Керч.ФМ

Школьнице сломали нос Керч.ФМ

Как сообщал OBOZREVATEL, Николаевской школьнице на уроке физкультуры сломали нос.

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