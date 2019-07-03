"Учитель не может быть репетитором": Гриневич выступила против частных уроков

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором. Это считается нарушением.

Об этом главный педагог страны рассказала в интервью "Высокому Замку". Она считает позорным явлением то, что учитель не дает должной информации на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия.

"Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов", – подчеркнула министр.

По словам Гриневич, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.

"Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", – добавила министр.

Репетиторство Бесплатка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появится образовательный омбудсмен. Сейчас рассматриваются претенденты на должность, а в начале июля уже станет известен победитель.

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