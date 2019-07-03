Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/Новости Моя Школа

"Учитель не может быть репетитором": Гриневич выступила против частных уроков

1.2тЧитать материал на украинском

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором. Это считается нарушением.

Об этом главный педагог страны рассказала в интервью "Высокому Замку". Она считает позорным явлением то, что учитель не дает должной информации на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия.

"Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов", – подчеркнула министр.

Новости
Решать не Зеленскому: Гриневич прояснила вопрос школьной формы в Украине

По словам Гриневич, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.

"Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", – добавила министр.

Репетиторство

Репетиторство

Бесплатка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появится образовательный омбудсмен. Сейчас рассматриваются претенденты на должность, а в начале июля уже станет известен победитель.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Тег
школа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Заяць Олександр
Заяць Олександр
Невже прокинулись??! Така ситуація скрізь процвітає, особливо в сільській місцевості.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0