Ученые выяснили, что помогает ребенку лучше учиться

Ученые выяснили, что пребывание на природе улучшает способности детей. Свежий воздух развивает работоспособность и улучшает психическое здоровье.

Как пишет Всеосвита, ученые из Университетов Иллинойса и Миннесоты проанализировали более 500 научных работ о естественном влияние на когнитивные способности ребенка.

По словам ученых, одно из преимуществ прогулок – повышение внимания. Во время экспериментов ученики, которые сидели в классе с видом на зелень, лучше справились с тестами на концентрацию, чем те, кому достался класс с видом на панельную застройку или вообще без окон.

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Следующее преимущество – преодоления стресса. У детей, которым раз в неделю проводили уроки в лесу, гормон стресса снижался на весь день. В их товарищей, сидящих над задачами в классе, показатели оставались одинаковыми на протяжении всего дня в школе.

Также во время прогулки у детей улучшается внутренняя дисциплина. Чем школьник хуже себя чувствует, тем хуже его поведение. Как следствие – получает больше замечаний от учителя. Зато, почувствовав на своем лице свежий ветер, дети способны спокойно проводить время на занятиях.

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Преимуществом времяпрепровождения на свежем воздухе является повышение вовлеченности и учебной мотивации. Авторы исследований единогласно уверяют, что любой предмет становится интереснее и важнее для детей, если его перенести за ворота учебного заведения. Ученые отмечают также рост "интереса к школе в целом".

И последнее важнейшее преимущество – забота о здоровье. У школьников на свежем воздухе улучшается состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

В некоторых уголках планеты обязанность гулять с ребенком распределяется между родителями и школой. А в финских учебных заведениях уроки морозным утром во дворе – обычное дело.

Так, Новая украинская школа обещает занятия на свежем воздухе, но это не слишком эффективно реализовывается. Поэтому, если перенести обучение на природу еще нет возможности, то есть смысл уменьшить дополнительную нагрузку для ребенка в пользу забав на свежем воздухе.

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