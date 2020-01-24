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Ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете: впечатляющие фото

1.2т
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Ученые доказали, что мозг дошкольника, который часто играет игры на планшете, демонстрирует недоразвитость и меншие навыки грамотности.

Во время исследования использовали специальный тип МРТ, который исследовал активность белого вещества в мозге. Участие приняли 47 детей 3-5 лет, которые или читали книги, или играли игры на гаджетах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На просканированном изображении мозга ребенка, который часто читает с воспитателем, красным обозначили рост организованного белого вещества в языковых и грамотных зонах мозга ребенка, которая будет поддерживать обучение в школе.

Мозг ребенка. которая часто читает

Мозг ребенка. которая часто читает

CNN

Ниже мозг дошкольника, который играет игры на планшете 2 часа в день. Синий цвет показывает значительную недоразвитость и неорганизованность белого вещества в областях, которые необходимы для поддержки обучения.

Мозг ребенка, который часто играет на планшете

Мозг ребенка, который часто играет на планшете

CNN

"Мозг развивается быстрее за первые пять лет. Поэтому важно помогать ему развиваться", – сказал доктор Джон Хаттон, педиатр и клинический исследователь детской больницы.

Ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете

Ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, кто лучше знает математику.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Исследование ученых
Теги
исследование дети образование
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