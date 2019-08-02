Ученые назвали неожиданный вред от летних каникул

Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику детей и преподавателей.
Специалисты отмечают, что многие дети перед походом в школу в сентябре испытывают настоящий стресс. При этом у них снижается работоспособность и падает успеваемость, пишет MedikForum со ссылкой на "Версия инфо".
"Дети начинают болеть совсем несвойственными им взрослыми болезнями: во многих повышается артериальное давление, что может привести к гипертонии позже. У некоторых детей происходит перебои в нервной системе – нервные срывы и депрессии", – говорится в сообщении.
В результате исследования американских ученых выяснено, что у школьников перегружается мозг. Это может вызвать заболевание любой системы организма.
Врачи считают, что нужно уменьшить продолжительность каникул. Также можно перед отправкой ребенка в школу обратиться к психологу или психотерапевту.
каникулы
АСС
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты посоветовали, чем занять ребенка на летних каникулах.
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