Ученые назвали неожиданный вред от летних каникул

Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику детей и преподавателей.

Специалисты отмечают, что многие дети перед походом в школу в сентябре испытывают настоящий стресс. При этом у них снижается работоспособность и падает успеваемость, пишет MedikForum со ссылкой на "Версия инфо".

"Дети начинают болеть совсем несвойственными им взрослыми болезнями: во многих повышается артериальное давление, что может привести к гипертонии позже. У некоторых детей происходит перебои в нервной системе – нервные срывы и депрессии", – говорится в сообщении.

В результате исследования американских ученых выяснено, что у школьников перегружается мозг. Это может вызвать заболевание любой системы организма.

Врачи считают, что нужно уменьшить продолжительность каникул. Также можно перед отправкой ребенка в школу обратиться к психологу или психотерапевту.

каникулы АСС

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты посоветовали, чем занять ребенка на летних каникулах.

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