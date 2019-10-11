Ученики каких классов должны учиться только в первую смену: стал известен ответ

В школах Украины ученики 1-2 классов и выпускники должны учиться только в первую смену.

Об этом говорится в разъяснении Государственной службы качества образования по организации образовательного процесса при двухсменном режиме обучения, пишет Освіта.ua.

"Вторая смена в учебном заведении должна вводиться только в том случае, если в школу по месту регистрации пришло гораздо больше детей, чем это предусмотрено санитарными нормами", – говорится в сообщении.

Обучение во вторую смену должно начинаться не позднее 14 часов, а заканчиваться – не позднее 19-20 часов.

"Обращаем внимание, что ученики 1-2 классов и выпускных классов учатся только в первую смену. Ученики 3-5 классов могут учиться в первую смену или в подсмену с началом занятий не позднее 12:00. Начинать занятия как в первую, так и во вторую смену следует в одно и то же время в течении учебного года ", – отметили в Государственной службе качества образования.

школа 20 минут

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