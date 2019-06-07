Учебным заведениям Украины продолжают проводить несуществующую аттестацию

Местные органы управления образованием продолжают проводить государственную аттестацию и проверки учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, несмотря на отмену такой аттестации центральной властью.

“В Государственную службу качества образования Украины продолжают поступать обращения граждан о проведении местными органами управления образованием государственной аттестации и проверок учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования”, - говорится на Facebook-странице Государственной службы качества образования Украины.

Служба подчеркивает, что государственной аттестации как формы государственного контроля не существует.

“Еще раз обращаем внимание на то, что государственная аттестация учебных заведений как форма государственного надзора (контроля) не существует и правовые последствия ее проведения отсутствуют. Приказом Министерства образования и науки Украины от 15.03.2018 № 244 Порядок государственной аттестации дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведений признан утратившим силу”, - пишет ГСКО.

При этом вместо государственной аттестации будет проводиться институциональный аудит - внешнее оценивание образовательной деятельности школы.

“В школах Украины Службой и ее территориальными органами будет осуществляться институциональный аудит - внешнее оценивание образовательной деятельности школы, основанный на фундаментальном изучении образовательных и управленческих процессов. Аудит призван помочь школам стать более качественными и в дальнейшем сформировать и поддерживать культуру качества образования, которая основана на прозрачности, инновационности и партнерстве участников образовательного процесса”, - говорится в сообщении службы.

Также ГСКО добавила, что задание институционного аудита не только оценивание качества образования, а и предоставление рекомендаций для улучшения работы школ.

“Задача институционального аудита является не только оценка качества образовательной деятельности, но и предоставление учебным заведениям и их учредителям рекомендаций по совершенствованию работы школ”, - отмечает служба.

Служба также отправила письмо руководителям местных органов управления образованием и разместила информацию про “Институционный аудит“ на своем официальном сайте.

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