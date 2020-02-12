Уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната: ее наказали

В Омской области (Россия) уборщица интерната занялась сексом с двумя воспитанниками 14-ти и 15-ти лет. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.

Инцидент произошел 23 февраля 2019 года. Женщина пригласила подростков к себе домой в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в России. Они выпили и занялись сексом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на портал "Новый Омск".

Своим "опытом" ребята поделились с другими воспитанниками интерната. Слухи дошли до сотрудников учреждения, поэтому уборщица уволилась.

Относительно бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Она уверяла, что половой акт произошел по взаимному согласию. 12 февраля 2020 года Полтавский районный суд приговорил бывшую уборщицу до шести лет лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.

Уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната Hello Sehat

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились новые детали интима "учительницы года" со школьником в Астрахани (Россия).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.