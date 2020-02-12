Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната: ее наказали

2.8т
Читать материал на украинском

В Омской области (Россия) уборщица интерната занялась сексом с двумя воспитанниками 14-ти и 15-ти лет. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.

Инцидент произошел 23 февраля 2019 года. Женщина пригласила подростков к себе домой в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в России. Они выпили и занялись сексом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на портал "Новый Омск".

Новости
Поймали с поличным: ректор вуза пытался заказать проститутку

Своим "опытом" ребята поделились с другими воспитанниками интерната. Слухи дошли до сотрудников учреждения, поэтому уборщица уволилась.

Относительно бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Она уверяла, что половой акт произошел по взаимному согласию. 12 февраля 2020 года Полтавский районный суд приговорил бывшую уборщицу до шести лет лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.

Уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната

Уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната

Hello Sehat

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились новые детали интима "учительницы года" со школьником в Астрахани (Россия).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Россия Омск
Теги
Новости России Секс дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
10
Смешно
2
Интересно
4
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы