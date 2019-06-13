В Сумах директор школы получил премию за "протекающую крышу": сеть возмущена

Директор одной из украинских школ получил премию за проделанную работу, хотя в учебном заведении есть проблемы с протекающей крышей и плесенью, которые просто замалчивались. Это вызвало возмущение в сети.

Об инциденте на Facebook-странице рассказала сумчанка Анна Горпинич. По ее словам, случай произошел вчера, 12 июня, в Сумской специализированной школе №9 во время отчета директора перед общественностью (чтобы посмотреть фото ужасного состояния школы, доскрольте до конца страницы).

"Сначала нам показали фильм к 70-летию школы, созданный по заказу телеканалом АТV. Как думаете, сколько секунд там показывали проблему с крышей? Правильно, ноль", – возмутилась женщина.

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

Как отмечается, после продемонстрировали отчет-презентацию. Рассказывали о медалистах, количестве отличников, новейших программах. Однако ни слова не говорилось о бюджете учреждения и его расходах, о крыше, плесени и невозможности выпросить средства на ремонт.

Горпинич также рассказала, что работники школы констатировали факт протекающей крыши, "но у них порядок и нарушать его никто не будет".

После этого общественность проголосовала за назначение морального или материального поощрения директору о проделанной работе. Следует отметить, что состав счетной комиссии был исключительно из работников школы. И как следствие – 45 человек проголосовало за то, что главу школы надо поощрить.

Когда люди пытались задать вопрос, заместитель директора школы ответил, что это одностороннее событие, и они имеют право только голосовать.

"Хотя с 2016 года директор не направлял в Управление образования бюджетных запросов о выделении дополнительных средств на ремонт кровли... Именно поэтому в 2018, 2019 годах некоторые школы получили 200, 500 тыс., миллионы из государственной субвенции на капитальные ремонты, а наша – ничего", – добавила Горпинич.

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

В конечном итоге удалось достичь договоренности, что к ближайшей бюджетной комиссии подготовят смету расходов для ремонта крыши.

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

В Сумах возник скандал вокруг директора школы Facebook Анны Горпинич

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