"У меня астма!" В Ивано-Франковске учитель курил во время урока в классе. Видео

Учитель Ивано-Франковского высшего профессионального училища № 13 курил в классе во время урока, чем подверг опасности больного студента.

Видео инцидента обнародовали на странице @frankivskyy в Instagram. Отмечается, что студент, больной астмой, несколько раз просил учителя перестать курить или выйти на улицу, но тот на замечания не обращал внимания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"13 училище на Пасечной. Учитель курит в классе на уроке. На замечание ученика, у которого астма, отвечает оскорблениями и угрозами", – говорится в сообщении.

На видео слышно, как учитель на замечания студента отвечает: "Мне можна курить", "Слышишь ты, гимнюх!", "Я тебя сейчас в'*бу", "Будешь это потом убирать".

Учитель ВПУ №13 курит во время урока Скриншот

Пользователи бурно отреагировали на инцидент и отмечали, что студентам следует обратиться к директору учебного заведения. Однако оказалось, что учитель является его братом.

"И это учитель, показывает пример для молодежи", "Так это еще нормально, там мастера пьяные на производственном едва ли сидят", "Ничего не изменилось за четыре года", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе учительница, срывались на детей, написала заявление на увольнение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!