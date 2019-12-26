Туалеты закрыли, воду выключили: в школе на Киевщине дети чуть ли не отравились из-за ужасной вони

В поселке Коцюбинское Киевской области ученики школы №18 два дня подряд жаловались на плохое самочувствие из-за забитой канализации в учебном заведении.

Как говорится в сюжете телеканала "Взгляд", школьникам пришлось учиться в ужасных условиях, ведь администрация заведения решила не отменять уроки из-за сильного неприятного запаха в кабинетах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Туалеты в школе закрыли, а воду – отключили. В Facebook-группе "Громада Коцюбинського" родители учеников возмущались, что из-за вони детям становилось плохо.

"Мой ребенок ушел из уроков, потому что не мог терпеть ужасный запах. Как можно так издеваться над детьми?", "После двух уроков мой ребенок жалуется на сильную тошноту", – написали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напротив школы коммунальщики уже начали менять канализационные трубы. Заместитель головы поселка Петр Пушанко отметил, что трудно сказать, когда снова включат воду. Потому что работы проводятся на глубине 5 метров, а почва в яме постоянно осыпается.

Как сообщал OBOZREVATEL под Киевом в школе во время уроков чиновники устроили пьянку.

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