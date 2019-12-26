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Туалеты закрыли, воду выключили: в школе на Киевщине дети чуть ли не отравились из-за ужасной вони

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В поселке Коцюбинское Киевской области ученики школы №18 два дня подряд жаловались на плохое самочувствие из-за забитой канализации в учебном заведении.

Как говорится в сюжете телеканала "Взгляд", школьникам пришлось учиться в ужасных условиях, ведь администрация заведения решила не отменять уроки из-за сильного неприятного запаха в кабинетах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Туалеты в школе закрыли, а воду – отключили. В Facebook-группе "Громада Коцюбинського" родители учеников возмущались, что из-за вони детям становилось плохо.

"Мой ребенок ушел из уроков, потому что не мог терпеть ужасный запах. Как можно так издеваться над детьми?", "После двух уроков мой ребенок жалуется на сильную тошноту", – написали в комментариях.

Туалеты закрыли, воду выключили: в школе на Киевщине дети чуть ли не отравились из-за ужасной вони

Скриншот

Туалеты закрыли, воду выключили: в школе на Киевщине дети чуть ли не отравились из-за ужасной вони

Скриншот

Туалеты закрыли, воду выключили: в школе на Киевщине дети чуть ли не отравились из-за ужасной вони

Скриншот

Напротив школы коммунальщики уже начали менять канализационные трубы. Заместитель головы поселка Петр Пушанко отметил, что трудно сказать, когда снова включат воду. Потому что работы проводятся на глубине 5 метров, а почва в яме постоянно осыпается.

Как сообщал OBOZREVATEL под Киевом в школе во время уроков чиновники устроили пьянку.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе скандал в школе дети
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
И они что-то еще вякают по поводу туалетов в России!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Все специалисты по каныге на заработках в Польше.
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