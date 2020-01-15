Туалеты без дверей и запреты для родителей: на Полтавщине школу превратили в колонию строгого режима

В школе №18 города Кременчуга Полтавской области запретили родителям во время обучения заходить в учебное заведение.
Это не единственный запрет в школе, который вызывает удивление. Также по всему помещению развешены объявления о запрете фото- и видеосъемки не только в здании, но и на территории заведения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Кременчугскую газету" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Запрет касается детей, учителей и даже гостей гимназии. Директор Валентина Шендрик пояснила, что нововведения ввели, чтобы предотвратить травлю.
Также отмечается, что в учебном заведении туалеты без перегородок, что создает дискомфорт для детей. Уже вторую неделю продолжаются каникулы, однако в туалете все равно стоит резкий неприятный запах.
Кременчугская газета
Кременчугская газета
На лестничной клетке облупившаяся краска, а шторы черные от пыли
Кременчугская газета
Туалет в школе №18
Кременчугская газета
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу.
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