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Туалеты без дверей и запреты для родителей: на Полтавщине школу превратили в колонию строгого режима

1.4т
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В школе №18 города Кременчуга Полтавской области запретили родителям во время обучения заходить в учебное заведение.

Это не единственный запрет в школе, который вызывает удивление. Также по всему помещению развешены объявления о запрете фото- и видеосъемки не только в здании, но и на территории заведения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Кременчугскую газету" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Запрет касается детей, учителей и даже гостей гимназии. Директор Валентина Шендрик пояснила, что нововведения ввели, чтобы предотвратить травлю.

Также отмечается, что в учебном заведении туалеты без перегородок, что создает дискомфорт для детей. Уже вторую неделю продолжаются каникулы, однако в туалете все равно стоит резкий неприятный запах.

Туалеты без дверей и запреты для родителей: на Полтавщине школу превратили в колонию строгого режима

Кременчугская газета

Туалеты без дверей и запреты для родителей: на Полтавщине школу превратили в колонию строгого режима

Кременчугская газета

На лестничной клетке облупившаяся краска, а шторы черные от пыли

На лестничной клетке облупившаяся краска, а шторы черные от пыли

Кременчугская газета

Туалет в школе №18

Туалет в школе №18

Кременчугская газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Кременчуг
Теги
дети школа
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Пигин Макс
Пигин Макс
А точно на Украине нерабы живут?
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