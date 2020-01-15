Туалеты без дверей и запреты для родителей: на Полтавщине школу превратили в колонию строгого режима

В школе №18 города Кременчуга Полтавской области запретили родителям во время обучения заходить в учебное заведение.

Это не единственный запрет в школе, который вызывает удивление. Также по всему помещению развешены объявления о запрете фото- и видеосъемки не только в здании, но и на территории заведения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Кременчугскую газету" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Запрет касается детей, учителей и даже гостей гимназии. Директор Валентина Шендрик пояснила, что нововведения ввели, чтобы предотвратить травлю.

Также отмечается, что в учебном заведении туалеты без перегородок, что создает дискомфорт для детей. Уже вторую неделю продолжаются каникулы, однако в туалете все равно стоит резкий неприятный запах.

Кременчугская газета

Кременчугская газета

На лестничной клетке облупившаяся краска, а шторы черные от пыли Кременчугская газета

Туалет в школе №18 Кременчугская газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу.

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