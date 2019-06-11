Цифровое школьное образование: за и против

Уже давно идут споры о том, стоит ли использовать гаджеты и интернет в современном учебном процессе. OBOZREVATEL.МояШкола предлагает вашему вниманию мнения двух экспертов, которые придерживаются противоположных взглядов по этому поводу.

Предприниматель, экономист, президент Международной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский считает, что информационная эпоха - это вызов. Об этом он рассказал в интервью на видеоплатформе IDEALIST.media.

"Современные учебники скучны", - считает эксперт. Консервативные методы представления информации ученикам уже отжили свое. Главный вопрос в системе образования в настоящем - это "переупаковка" информации: данные надо сделать интересными и доступными.

Предприниматель сравнивает образование с передвижением в пространстве: когда-то люди ездили на телегах или в каретах, но низкие скорости в конце концов перестали их устраивать. Появился двигатель внутреннего сгорания, и мы пересели на авто, которые могут развивать высокие скорости. Современная школа не удовлетворяет потребность детей быстро усваивать информацию, а, значит, требует апгрейда. "Информация, которую мы даем в школах, должна быть синхронизирована с тем, к чему уже привык детский ум", - говорит эксперт.

Он также считает, что слово "учитель" скоро канет в Лету. Вместо преподавателей на сцену выйдут коучи, менторы, тренеры и, возможно, навигаторы, которые будут помогать ученикам найти именно ту информацию, которая им нужна. И не просто найти, но и "доставить" ее до ума ребенка. Главное, чтобы навигатор знал, как это сделать, тогда ученик быстро получит свежую информацию и быстро ее усвоит.

Кроме того, отмечает Спиваковский, сейчас все большее значение приобретают такие компетенции, как креативное мышление и эмоциональный интеллект, а знаний о них не дают в школах. Зато курсов, благодаря которым можно развить свои ментальные способности, уже много на образовательных платформах в интернете. Формула нового образования: больше знаний за меньшее время.

"В ближайшие 10 лет нас ждет квантовый скачок в образовании", - уверен эксперт. Из терабайтов информации, которые есть в распоряжении человечества, наш мозг сам будет выбирать те "кванты", которые ему нужны. "Квантовое мышление" будет помогать человеку не просто не утонуть в потоках информации, но и прогрессировать, считает Спиваковский и призывает разрешить детям жить и творить в настоящей информационной эпохе.

В отличие от Спиваковского, учитель из Германии Райнер Вернер считает, что гаджеты с интернетом не могут заменить живого общения на уроке. Об этом он рассказал Die Welt. Вернер называет себя учителем эпохи мела и критически относится к цифровой лихорадке в школах.

"Википедия стала землей обетованной для копирования", - отмечает педагог. Несколько кликов - и вот работа почти готова. Но ученикам редко идет на пользу доступность безграничного океана знаний, ведь они в нем просто беспомощны. Куча бессвязных фактов, в которых ученик не ориентируется, - часто так выглядят ученические рефераты, доклады и т.п.

"Содержательно упорядочить новые знания может только тот, кто ориентируется в базовых", - отмечает преподаватель. Поэтому задача школы здесь - дать ученикам "духовную нить", которая поможет им понять взаимосвязь вещей.

Оценка данных должно происходить в разговоре, уверен Вернер. Поисковые системы дают нам факты, но оценка этих фактов требует умственного напряжения, анализа - и это уже задача ученика. А учитель должен помочь осмыслить материал в процессе разговора.

Процесс обдумывания полученной информации - основа качественного преподавания. Например, мы погружаемся в эстетическую структуру стиха, думаем над контекстом - наш мозг работает. Разве способны компьютерные программы заменить содержательную беседу на уроке, во время которой происходит сложный процесс интерпретации текста?

Безусловно, современные технологии можгут быть чрезвычайно полезными, добавляет преподаватель. Цифровое администрирования экономит школам немало бумаги, ведь даже классный журнал можно вести он-лайн. А некоторые платформы дают возможность учителям обмениваться опытом и учебным материалом, не выходя из дома.

Главное - чтобы технологии не меняли к худшему метод умственного труда учеников, отметил Вернер. Крупнейшим качественным потенциалом школ он считает профессионально-методическое улучшение преподавания. "А для этого нам нужны страстные и креативные учителя", - подчеркнул он.

А что по этому поводу думаете вы?

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