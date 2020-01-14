Трогательные и веселые: топ-5 лучших мультфильмов для просмотра с детьми

Для некоторых украинских школьников каникулы уже закончились, а другие – продолжают развлекаться или просто маяться от безделья.

Однако от учебы нужно иногда отвлекаться, а во время отдыха можно уделить время, чтобы провести его с родными. И мультфильм в этом поможет. Моя Школа OBOZREVATEL предлагает читателям топ-5 мультфильмов, которые стоит посмотреть холодным зимним вечером.

Песня моря

Основанная на ирландских народных сказках. Мама маленького Бена часто пела ему волшебные песни о народе Селки – людей, превращенных за свои грехи в тюленей. После рождения сестренки мама бесследно исчезает, а Бен однажды понимает, что его глухонемая сестра Сирша – последняя из рода Селки. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы освободить сказочных созданий, которые оказались в современном мире.

Человек-паук: Вокруг вселенной

Подросток из Нью-Йорка живет в мире безграничных возможностей Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он. Вскоре его ждет знакомство с другими ребятами, такими же уникальными.

Зоотрополис

Зоотрополис – это город, где живут только животные. Маленькая зайчиха Джуди Хоппс поступает на службу в Департамент полиции. Но ей нелегко работать вместе с большими коллегами. Когда в ее пушистые лапки попадает серьезное дело, Джуди Хоппс приходится сотрудничать с хитрым и быстрым лисом Ником Вильде.

Мыслями наизнанку

Райли с родителями проживает в небольшом городе. Поведение героини определяют пять базовых эмоций, главной из которых является Радость. Редко Райли дает волю другим четырем эмоциям – Печали, Гневу, Брезгливу и Страху. И вот в жизни семьи Райли происходят кардинальные изменения и эмоциям нужно действовать немедленно.

Неприятность

Пес по кличке Трабл, что жил дома в изобилии, оказывается на улице. Теперь все это – разборки с дикими животными, поиски пищи и места для ночлега – стало его обыденностью. Выжить в таких условиях можно только одним способом: надо научиться быть настоящим собакой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог советовал топ-5 фильмов об учителей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!