Три месяца без туалета: в Черновцах забили тревогу из-за ужасных условий в общежитии

Студенты Черновицкого университета имени Федьковича, проживающие в общежитии №3, пожаловались на то, что им третий месяц не могут отремонтировать санузлы.

Как сообщила в Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича, подрядчик не укладывается в обещанные сроки выполнения. До истечения срока остается менее двух недель, а работы выполнены на 30% (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

"Если работы не будут выполнены в срок, то на следующий календарный год университет будет вынужден собственными силами завершить ремонт. То есть студентам в третьем общежитии придется жить без надлежащих условий еще полгода", – говорится в обращении профсоюза.

Подрядчиком является фирма "Будторгинвест". Ее руководителем является ранее судимый Иван Дякон. Однако мужчина отметил, что ремонтные работы они успеют доделать.

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

"Ну не студентам считать наших рабочих. Нас есть достаточно", – прокомментировал заявление Дякон.

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

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