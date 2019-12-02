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Три месяца без туалета: в Черновцах забили тревогу из-за ужасных условий в общежитии

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Студенты Черновицкого университета имени Федьковича, проживающие в общежитии №3, пожаловались на то, что им третий месяц не могут отремонтировать санузлы.

Как сообщила в Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича, подрядчик не укладывается в обещанные сроки выполнения. До истечения срока остается менее двух недель, а работы выполнены на 30% (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

"Если работы не будут выполнены в срок, то на следующий календарный год университет будет вынужден собственными силами завершить ремонт. То есть студентам в третьем общежитии придется жить без надлежащих условий еще полгода", – говорится в обращении профсоюза.

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Подрядчиком является фирма "Будторгинвест". Ее руководителем является ранее судимый Иван Дякон. Однако мужчина отметил, что ремонтные работы они успеют доделать.

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

"Ну не студентам считать наших рабочих. Нас есть достаточно", – прокомментировал заявление Дякон.

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Ужасные условия в общежитии №3 в Черновцах. На фото также изображен Иван Дякон

Facebook Профсоюзная организация студентов ЧНУ им. Ю. Федьковича

Как сообщал OBOZREVATEL, история с аварийным общежитием в Днепре получила новый поворот.

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Автор
Оксана Воля
Место
Украина Черновцы
Тег
университет
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фил филька
фил филька
кремль харош тырить украинские унитазы!!!))) а то щас страна сталагмитами покроется. теперь уже полностью)
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