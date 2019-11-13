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Требуют вернуть стипендию: львовское ПТУ попало в скандал

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Во львовском Межрегиональном центре профессионально-технического образования художественного моделирования и дизайна требуют с ученика вернуть 970 гривен стипендии, иначе его не отчислят.

Об инциденте рассказала тетя парня Александра Дегтярева. По ее словам, ученику не понравилось учиться на парикмахера в училище, и он решил вернуться в школу, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "Zaxid.net".

Чтобы забрать документы из учебного заведения, нужно было подписать обходной лист. Однако главный бухгалтер Людмила Беда отказалась это делать, пока парень не вернет полученной стипендии за два месяца обучения. Также она заявила, что преподаватели и бухгалтеры вынуждены будут отдавать средства из собственного кармана, если ученик их не вернет.

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"Приходит КРУ (Держаудитслужба) и пишет нам, что это нарушение, они получают незаконную стипендию. На него выделили средства, а он не учится", – отметила Беда.

По словам Дегтяревой, когда племянник пошел к директору училища Романа Ворняка, он ему пригрозил.

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"Говорит, ты обязан вернуть деньги. Если ты не вернешь, то придет финансовая инспекция и заставит тебя через суд вернуть деньги", – рассказала женщина.

Однако, согласно законодательству, ученики не должны возвращать полученных стипендий, если решают прекратить обучение.

Львовское ПТУ попало в скандал

Львовское ПТУ попало в скандал

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе родителей заставляли сдавать деньги на зарплату учителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Украина Львов
Теги
скандалы образование
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