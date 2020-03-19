Топ-10 сериалов для подростков и их родителей на время карантина

Пока в Украине действует карантин, у взрослых есть возможность лучше понять проблемы подростков и их внутреннее состояние. Не всегда они сами хотят делиться своими переживаниями. Тогда пригодятся сериалы.

Это не только возможность для взрослых лучше понять молодежь, но и интересный вариант для подростков, чтобы не проводить время скучно. Поэтому Моя Школа OBOZREVATEL составила топ-10 сериалов на время карантина.

Секс-образование 12+

Сериал не играет на стереотипах, как обычные американские комедии о школьной жизни, он их опровергает. Главный герой – Отис – девственный старшеклассник, который живет вдвоем с мамой, которая преподает секс-образование. В сериале раскрываются различные темы, касающиеся сексуальной жизни и построения отношений.

Мой сумасшедший дневник

Сериал нарушает большинство проблем, с которыми приходится иметь дело подросткам. В центре событий находится девушка Рей. С самого детства ее травят, ведь она не такая стройная как другие девушки. Рэй покинула больницу, в которой провела длительное время, проходя курс лечения, связанного с психологическими проблемами. Девушка сразу же нашла новую компанию друзей и даже влюбилась.

Эйфория 14+

Ру Беннет всего 17 лет, но она уже успела побывать в реабилитационной клинике из-за наркотиков. По возвращении домой, старшеклассница начинает вести образ жизни, тот который привел ее в больницу. Но знакомство с новенькой Джулс дает надежду.

Красные браслеты 14+

В центре сюжета жизнь подростков, которые по тем или иным причинам на долгое время стали пациентами больницы. У кого-то проблемы с сердцем, кому-то врачи поставили диагноз "рак", а кто-то уже долгое время находится в глубокой коме. Вместе герои создают собственное братство под названием "Красные браслеты", которое помогает им справиться со всеми трудностями.

Тринадцать причин почему 14+

В сериале нарушается тяжелая тема – подростковый суицид. И опять же, то, что для взрослых может выглядеть, как глупость, а не проблема, для подростка может стать толчком к решительным и очень серьезных действиям.

Американский вандал 12+

В один из обычных дней в американской школе происходит инцидент. Кто-то разрисовал практически все автомобили возле территории учебного заведения. Подозрения сразу падают на плохих учеников, которые плохо дружат с дисциплиной.

Когда они нас увидят 15+

История основана на реальных событиях, произошедших в США в 1989 году. Сериал поднимает важную тему: равнодушие общества, которое может ударить по человеку сильнее, чем ее жизненные невзгоды.

Жуткие приключения Сабрины 14+

Сабрина Спеллман – и человек, и ведьма, живущая в маленьком городке Гриндейл. В Хэллоуин ей исполнится 16 лет и она должна расстаться со своей земной жизнью и отправиться в академию незримых искусств, чтобы стать настоящей ведьмой. Но она отказывается делать это, не желая расставаться со своими друзьями и парнем.

Ривердейл 12+

Эпизоды фокусируются на жизни Арчи Эндрюса и его друзей, которые живут в небольшом городке Ривердейл. После неожиданного убийства Джейсона Блоссома, они начинают расследовать жуткие тайны города, которые скрыты за его притворно идеалистическим имиджем.

Мне не нравится (I Am Not Okay with This) 15+

Даже тогда, когда, казалось бы, все очень плохо, судьба может подкинуть возможности и перспективы, о которых даже подумать сложно. Главная героиня уже не верит в то, что что-то изменится или будет лучше, однако судьба неожиданно дарит ей таинственные сверхспособности, которые с каждым днем ​​становятся все более мощнее.

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