Топ-10 мультфильмов Disney для всей семьи на время карантина

В период карантина просмотр мультфильмов ценится совсем по-другому. Ведь за экраном можно собрать целую семью, а после еще й обсудить впечатления от увиденного.

Лучше выбирать хорошие мультфильмы, чтобы создать уютную атмосферу в кругу семьи. Поэтому Zatyshok.net советует 10 картин от Disney, которые никого не оставят равнодушным.

Оливер и компания

В центре сюжета маленький рыжий котенок по кличке Оливер, который остался на улице, без хозяев и крыши над головой. Но благодаря верным и отважным бродячим друзьям, котенок находит веселые приключения на улицах Нью-Йорка.

Коты-аристократы

Мультфильм о бездетной старушке-аристократке, которая собирается завещать все имущество своим котам. Но вреден дворецкий мешает ей осуществить план и после смерти женщины животные остаются без крыши над головой.

Большой мышиный детектив

Мышка Оливия просит известного детектива найти ее отца, который бесследно исчез. Базиль и его друг Доусон начинают поиски и находят много интересных загадок на своем пути.

Планета сокровищ

Мультфильм рассказывает о 16-летнем подростке, который грезит приключениями. Однажды мальчик встречает космического пирата Боунс, чей корабль потерпел крушение.

Лис и пес

Этот добрый мультфильм для детей расскажет историю лисенка Тодда и щенка Коппера, которые все детство провели вместе. Но один из них вырос хищником, а второй – жертвой.

Мультфильм "Лис и пес" wings-of-inspiration.ru

Секрет Робинсонов

В центре сюжета – мальчик Льюис, который воспитывался без родителей, но страстно желал их найти. Он очень любит науку и умеет создавать различные приборы, одним из которых стал сканер воспоминаний. С его помощью, Льюис вместе с другом пытаются найти маму.

Черный котел

Главный герой – свинопас Таран, который мечтает стать отважным воином и бороться со злом. Ему предоставляется такая возможность, когда злой Рогатый Король намерен завладеть Черным котлом, с помощью которого можно покорить мир.

черный котел allmults.org

Спасатели

Главные герои – мыши находят письмо в бутылке с криком о помощи и не раздумывая бросаются спасать автора записки. Во время пути их ждет не одно испытание.

спасатели Мульти-пульти

Каникулы Гуфи

Этот мультфильм расскажет о Гуфи и его сыне, которые вдвоем отправляются в веселое путешествие. И если раньше сын стеснялся отца за его дикий характер, то во время поездки все изменилось.

каникулы Гуфи Moviestape

Горбун из Нотр-Дама

Центральный герой фильма – горбун Квазимодо скрывается в стенах собора, где влюбляется в красивую цыганку Эсмеральду. Когда девушку хотят обречь на смерть, только ему удается спасти красавицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о сериалах для подростков и их родителей на время карантина.

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