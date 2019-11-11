"Точно не меньше, чем детективы НАБУ": Новосад рассказала, сколько должны зарабатывать учителя в Украине

Министр образования Украины Анна Новосад на политическом ток-шоу рассказала, сколько должны зарабатывать украинские учителя.

На политическое ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" была приглашена Анна Новосад, которая рассказала о важности профессии учителя и заявила о цели повысить их зарплату до 2023 года в три раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Реформа новой школы включает в себя повышение престижности и профессионализма профессии преподавателя. Для этого минимальный оклад учителя будет составлять 4 прожиточных минимума к 2023 году.

"Данная реформа нацелена прежде всего на молодых учителей, так как они являются одной из самых уязвимых категорий преподавателей. Молодой учитель, который приходит в школу без опыта работы получает сумму, которая равна 4141 грн. Мы должны поощрять молодых учителей, для этого должны помочь им" - говорит Анна Новосад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад рассказала о плохих школах.

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