Террористы хотели вывезти детей в Россию: появились фото интерната в Марьинке

Летом 2014 года в школе-интернате в Марьинке (Донецкая область) еще жили и учились дети. Однако сейчас она разбита вдребезги. Детей спешно спасали с Марьинки, потому что террористы хотели вывезти их в Россию.
Военные показали журналистам 24 канала, как выглядит сейчас школа-интернат. Так, в июле 2014 года в службе ООС сообщили, что вооруженные люди приехали в заведение и попытались насильно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, вероятно, в Россию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Детей тогда спасли, а опустошеное заведение стало мишенью для боевиков. Школу едва ли не намеренно уничтожали, а буквально накануне объявления перемирия попали из РПГ", – говорится в сообщении.
Здание находится вплотную к линии соприкосновения в закрытой зоне, поэтому местные жители туда не ходят. Армейцы мечтают найти мецената, который бы помог вывезти книги с передовой. А здание после многочисленных ударов артиллерии восстановить уже не удастся.
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская показали, как оккупанты на Донбассе прячутся за спины детей.
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