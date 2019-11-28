Тело нашла уборщица: в Черновцах в школе совершили самоубийство

В Черновцах на территории общеобразовательной школы №4 покончил жизнь самоубийством 68-летний дворник.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, тело утром 28 ноября обнаружила уборщица у входа в столовую, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на molbuk.ua.

Мужчину нашли повешенным. Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки.

Также известно, что сейчас учебный процесс в школе приостановлен, на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

В Черновцах в школе совершили самоубийство

Как сообщал OBOZREVATEL, попытка самоубийства российского профессора-палача попала на видео.

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