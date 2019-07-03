Танцы на выбоинах: выступление украинских выпускников подорвало сеть. Видео

Выпускники Чертковской общеобразовательной школы №6 (Тернопольская область) станцевали вальс на выбоинах. Ролик за несколько дней собрал почти 150 тысяч просмотров и более тысячи репостов.

Как пишет Сегодня, видео танца выложила в Facebook местная жительница Инесса Абрамова под названием "Незабываемый вальс выпускников 2019 года" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ужасное состояние площади вызвало возмущение у пользователей соцсети.

"На таком асфальте с выбоинами танцевать нелегко", "Прекрасные дети, замечательный вальс, молодец хореограф! Но каково состояние площади. Хозяева города, не стыдно?", "Молодцы! Очень красиво и трогательно! Особенно приятно, что звучали только украинские песни. Надеюсь, власти города сделала выводы и в следующем году будущим выпускникам танцевать будет легко", – говорится в комментариях под видео.

танец выпускников Inesa Abramova в Facebook

выпускники Inesa Abramova в Facebook

выпускники Inesa Abramova в Facebook

выпускники Inesa Abramova в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, выпускники школы №74 во Владивостоке (Российская Федерация), которые недавно устроили БДСМ-флешмоб, записали новое видео.

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