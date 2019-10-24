"Там были случаи убийства!" На Донетчине родители забили тревогу из-за закрытия школы

Родители учеников и учителя школы №21 в поселке Щербиновка (Донецкая область) забили тревогу, потому что местные власти решили закрыть учебное заведение.

Населенный пункт подчинен Торецкому городскому совету, где предложили перевести школьников в школу №20. Однако заведение находится на расстоянии более 5 километров, пишет "Вчасно".

"У нас в поселке нет тротуаров, поэтому детям придется более часа идти в школу по трассе, они могут попасть под машину. Дорога пролегает через пустырь, там были случаи убийства, детям самим ходить опасно", – возмутились родители.

Одна из причин закрытия школы – котельная находится в плачевном состоянии. Сельский совет готов выделить средства на ремонт, если это утвердит Торецкая военно-гражданская администрация. Однако в ведомстве заявили, что утверждение не дадут.

"Мы уже четыре дня оббиваем пороги, мы были в городском отделе образования, обращались к заместителям председателя ВЦА, обращались на все горячие линии. Нас два дня назад принял председатель ВЦА Ярослав Руденко, но он нам отказал, заявил, что наша школа все равно будет закрыта", – рассказала мама одной из учениц Валерия Локтеонова.

Один из заместителей председателя ВЦА сообщил, что власти ищут транспорт для подвоза детей в школу. Но люди не верят обещаниям чиновников.

В Донецкой области родители забили тревогу из-за закрытия школы Про Головне

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