"Таким свиней не кормят!" В сети возмутились из-за питания в школе Киева

Школа №221 Соломенского района города Киева попала в скандал из-за некачественного питания в столовой.

Как рассказала сооснователь "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова в соцсети Facebook, сегодня, 21 октября, школьникам на обед подали кашу овсяную с сосиской и салат из капусты. Большую часть приготовленной пищи повара выбросили в помойку, потому что дети отказались есть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Буфетная продукция и ее согласование, вернее любой намек на ее согласование – отсутствует. А по качеству питания – почти все в отходы. Извините, но таким свиней не кормят", – отметила Парфенова.

Буфетная продукция в школе Facebook Алена Парфенова

Блюдо, которое подали школьникам на обед Facebook Алена Парфенова

Сообщение женщины в социальной сети вызвало возмущение пользователей в адрес скандальной организации "ПОНТЕМ.УА". В то же время кое-кто рассказал, что в других школах Киева тоже есть проблемы с питанием.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве забили тревогу из-за опасных продуктов, которые продают в школьных буфетах.

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