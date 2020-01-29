"Так дети лучше понимают": в школе Киева возник скандал из-за русского языка

В школе робототехники и программирования RoboCode города Киева детей учили на занятиях на русском языке, так как, по мнению руководства, ученики не поймут техническую терминологию на украинском.

Об инциденте рассказала на Facebook-странице исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина. Отмечается, что школа ранее обещала проводить уроки на украинском языке.

"Большая просьба всех моих друзей из сферы IT написать в комментариях, насколько критически им важно знание уникальной русскоязычной терминологии в их работе", – написала Кошкина.

Когда женщина написала о школе в Facebook, то получила ответ, что детям сложно будет использовать изученную на украинском языке теорию на практике. Поэтому лучше объяснять на русском.

"Специалисты часто пользуются информацией IT-сообществ, дополнительных источников, Youtube-уроков. Украинская терминология в этом случае помешает в процессе поиска информации", – пояснил представитель школы.

Facebook Koshkina Iryna

Facebook Koshkina Iryna

Facebook Koshkina Iryna

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент и отметили, что никакой уникальной русскоязычной терминологии не существует, а почти все слова происходят от английского.

"Полная чушь. Английский и только. Русскоязычная терминология в сфере ИТ отсутствует", "Самое смешное, что пацаны неправильно употребляют слово "вальниця" для своего контекста. Даже похвастаться умением искать инфу в словарях не вышло", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Ивано-Франковская возник языковой скандал из-за стихотворения на русском языке.

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