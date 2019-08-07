Супрун пообещала наказать виновных в "саботаже" экзамена IFOM

Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун пообещала наказать виновных в "саботаже" международного экзамена по основам медицины (IFOM).

Как сообщила Супрун на Facebook-странице, экзамен сдавали 10 099 студентов, не явились – 2 783. Специальная комиссия определит, кто сдал экзамен, а кто – нет.

"Нарушений было много. Ни разу за всю историю проведения экзаменов государственной аттестации мы не сталкивались с таким "саботажем", как во время проведения IFOM", – отметила руководительница МОЗ.

По ее словам, в Харьковском национальном университете им. Каразина перекрывали вход в заведение, аудитории были закрыты, компьютеры не были готовы для работы. В Ивано-Франковске снимали процесс на камеры и якобы угрожали тем студентам, которые сдавали экзамен.

Студенты-медики полоса

"Большинство студентов, которые "саботировали" экзамен и не пришли на него, – это иностранцы. По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто приобрести диплом", – отметила Супрун.

Координировала процесс срыва экзамена бывшая руководительница Центра тестирования Минздрава Ирина Булах.

В Украине создадут межведомственную комиссию, которая будет расследовать нарушения. Также планируется разработать необходимые изменения в действующих нормативных документов, чтобы не допустить такие "саботажи" в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы регионы Украины, где студенты-медики лучше сдали IFOM.

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