Супрун ответила на скандал и протесты вокруг введенного при ней экзамена

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отреагировала на скандал и протесты, которые разгорелись вокруг экзамена для студентов-медиков "Крок 2".

"Последние две недели социальные сети буквально горят от обращений студентов-медиков и их обеспокоенных родителей. Были созданы телеграмм-чаты, собирались акции и создавались петиции, студенты приходили с протестами под здание Министерство здравоохранения Украины. Причина такой активности - экзамен КРОК-2 и ожидания его результатов", - написала она в Facebook.

По ее словам, некоторые студенты возмущаются, что над ними якобы ставят эксперимент.

При этом, как отмечает Супрун, для паники нет никаких причин – большинство студентов этот экзамен сдали.

"Экзамен не сдали 6,8%. Это 487 студентов из 7143, которые сдавали тест (для сравнения - в 2018 году не составило 4,4%, 2017- 4,8%). Все остальные - 93,2% сдали экзамен успешно и подтвердили наличие у них минимального необходимого уровня профессиональной компетентности для получения диплома врача. Повторно экзамен сдавало 236 студентов, 125 из них не справились с этой задачей второй раз также", - пишет и.о. министра.

"Студенты уже получили свои результаты и, скорее всего, ими довольны. Ведь очень заметно, как уменьшилось их количество под зданием Министерства", - добавляет Супрун.

Она также сообщила, что в июле состоится международный экзамен основ медицины (IFOM - International Foundations of Medicine) для студентов 3 курса как обязательный компонент Единого государственного квалификационного экзамена.

"Именно против этого пытаются настроить студентов-медиков, убеждая их в "экспериментах"", - считает Супрун.

"Худшим экспериментом над людьми является некачественное медицинское образование. Это несправедливо и опасно как для студентов, так и для их будущих пациентов", - добавляет при этом она.

При этом в комментариях под постом и.о. министра много поддержки в ее адрес:

Но есть и критика (хотя стоит отметить, что рейтинг у критичных комментариев низкий):

"Крок 2" - это экзамен по профессионально-ориентированным меддисциплинам, который по содержанию соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки специалистов в медицинской сфере.

"Крок 2" является составляющей государственной аттестации студентов в Украине и сдается на выпускном курсе.

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