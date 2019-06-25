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Цена вопроса – 850 грн: дело о буллинге в школе Одессы получило неожиданное продолжение

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В Одессе отец школьника, которого суд наказал за буллинг над одноклассницей, подал апелляцию на имя 12-летней девочки.

Как пишут Независимые Новости, мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн, предусмотренным частью 3 статьи 173-4 КУоАП (Буллинг). Такое постановление вынес Приморский районный суд города Одессы.

Согласно заявлению, школьник словесно оскорблял девочку и несколько раз ранил ее шариковой ручкой. К ответственности привлекли отца виновника, ведь мальчик еще не достиг соответствующего возраста.

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Однако мужчина решил оспорить постановление в апелляционном порядке. По словам мамы девочки, отец мальчика подал апелляцию и вызвал в суд 12-летнюю одноклассницу сына, в качестве ответчика. Ведь повестка в суд пришла именно на ее имя. Датой заседания выбран именно день рождения ребенка.

Как рассказала мать девочки, отец обидчика ее дочери является адвокатом.

буллинг

буллинг

Газета "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты обсудили, как преодолеть буллинг в Украине. Ответ на этот сложный вопрос искали во время круглого стола на тему: "Противодействие буллингу: первые приговоры и дальнейшее формирование практики"

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Тема
Школа
Место
УкраинаОдесса
Теги
школабуллинг
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