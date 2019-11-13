Стоял в трусах и плакал: всплыло новое видео издевательств в детсаду России

Частный детский сад "Маленькая страна" в Перми (Россия) попал в скандал из-за издевательств над детьми.

Видео жестокого обращения воспитателей сняли очевидцы в августе 2019 года. На кадрах видно, как мальчик в одних трусах стоял на улице и плакал, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "360" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время тихого часа малыш исчез. Никто из персонала не заметил исчезновения, пока сотрудники расположенного рядом офиса не пошли в детский сад и рассказали о том, что происходит", – говорится в сообщении.

Мальчика одели в куртку, потому что на улице было холодно Скриншот

Случайная прохожая, которая тоже услышала плач ребенка, заявила, что дети там плачут "целыми днями". В детском саду отказались комментировать видео.

Отмечается, что ранее детсад уже попадал в скандал из-за воспитателей, которые били детей и матерились на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница детсада избила ребенка.

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