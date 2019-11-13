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Стоял в трусах и плакал: всплыло новое видео издевательств в детсаду России

1.6т
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Частный детский сад "Маленькая страна" в Перми (Россия) попал в скандал из-за издевательств над детьми.

Видео жестокого обращения воспитателей сняли очевидцы в августе 2019 года. На кадрах видно, как мальчик в одних трусах стоял на улице и плакал, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "360" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Во время тихого часа малыш исчез. Никто из персонала не заметил исчезновения, пока сотрудники расположенного рядом офиса не пошли в детский сад и рассказали о том, что происходит", – говорится в сообщении.

Мальчика одели в куртку, потому что на улице было холодно

Мальчика одели в куртку, потому что на улице было холодно

Скриншот

Случайная прохожая, которая тоже услышала плач ребенка, заявила, что дети там плачут "целыми днями". В детском саду отказались комментировать видео.

Отмечается, что ранее детсад уже попадал в скандал из-за воспитателей, которые били детей и матерились на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница детсада избила ребенка.

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Место
Россия Пермь
Теги
детский сад издевались над детьми Новости России
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