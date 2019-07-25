Станет ярче: в Киеве отремонтируют популярный университет

Фасад главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отремонтируют до начала 2019-2020 нового учебного года. Планируется сделать внешний вид здания более аккуратным и ярче.

Как пишет Всеосвіта, в приемной главного корпуса университета сообщили, что продолжаются работы по снятию поврежденной штукатурки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Часть корпуса здания уже перекрашена, и визуально заметно, что новый оттенок красного будет более ярким, чем был до сих пор", – говорится в сообщении

Корпус красного цвета – главное и самое старое здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Построенный в стиле классицизма в 1837-1843 годах по проекту итальянского архитектора Винченцо Беретти. Расположен на улице Владимирской в Киеве.

Старое здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Телеканал 24

Старое здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Телеканал 24

Старое здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топ.

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