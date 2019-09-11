Стало известно, почему дети начинают резко болеть, когда идут в школу

Основными причинами заболеваний детей во время учебного года является низкая физическая активность, недостаток витаминов и плохая организация школьного питания.

Главным виновником неинфекционных заболеваний врачи называют гиподинамию (недостаточную физическую активность), переутомление, неправильное питание, а также употребление алкоголя и сигарет, пишет Наша мама.

Также болезни возникают из-за серьезных нарушений питания, которые часто встречаются среди старшеклассников.

"Около 10% детей имеют низкую массу тела или плохой темп роста, что говорит о хроническом недоедании. А 10-12% подростков страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта и неправильного обмена веществ", – говорится в сообщении.

Школьникам следует меньше употреблять соли, специй, сахара, ароматизаторов, красителей, консервантов и других вредных пищевых добавок, которые приводят к ожирению, лишнего веса и других проблем со здоровьем. Поэтому продукты детского питания должны отличаться от аналогичных продуктов массового потребления.

Отмечается, что недостаток витаминов приводит к нарушениям роста и развития, снижение памяти и внимания, повышает риск простудных заболеваний. Ведь высокие интеллектуальные нагрузки увеличивают потребность в витаминах и микроэлементах. Необходимо чаще есть рыбу, кисломолочные продукты, растительные масла, овощи, фрукты, а также в зимний сезон принимать витамины.

Заболевания у школьников Depo.Киив

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский возмутило питания детей в одной из киевских школ.

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