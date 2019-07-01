Стало известно, кто в 2019 году будет иметь льготы при поступлении в вуз в Украине

В 2019 году вступить в учреждения высшего образования по итогам собеседования, вместо ВНО, смогут три категории абитуриентов, а по результатам вступительных экзаменов - почти десять.

Как рассказала Osvita.ua государственный эксперт МОН Анжелика Керничная, некоторых поступающих могут перевести на вакантные места госзаказа. Это, например, такие категории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы):

дети погибших защитников Украины;

люди с инвалидностью I-II группы;

внутренне перемещенные люди;

дети из многодетных семей;

Так, право на вступление по собеседованию имеют:

люди с инвалидностью вследствие войны;

некоторые категории человек, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, и им закон гарантирует это право;

люди, которые не могут посещать учреждение высшего образования по рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты населения.

Вступление-2019 24tv.ua

По вступительным экзаменам, вместо ВНО, могут поступать:

люди, которые являются пострадавшими участниками Революции Достоинства и участниками боевых действий;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа;

люди, которым было отказано в регистрации на ВНО в 2019 году из-за невозможности создания специальных условий для его прохождения;

люди, которые не принимали участие в ВНО-2019 из-за наличия заболевания или патологического состояния, указанного в Перечне заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения тестирования;

люди, проживающие на временно оккупированной территории или переселились из нее после 1 января 2019;

люди, проживающие на территории, которая является местом проведения АТО или ООС или переселились из нее после 1 января 2019;

люди, уволенные с военной службы (в том числе демобилизованные), начиная с 1 декабря 2018;

граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование за рубежом в год поступления.

По словам Керничной, если льготники хотят поступить на места госзаказа, для них обязательным условием является наличие результатов внешнего независимого оценивания. Сдача вступительных экзаменов означает прохождение на контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество бюджетных мест на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в украинских вузах выросла почти на одну тысячу.

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