Стало известно, когда в Украине пройдет первый звонок

Праздничная линейка в большинстве учебных заведениях Украины состоится 1 сентября, а в некоторых школах первый звонок пройдет 2 сентября.

Отмечается, что школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Так как в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, родители озадачены и не знают, когда состоится праздник первого звонка, пишет 24 канал.

"Ежегодно в начале сентября школьные учреждения встречают учеников праздничной линейкой. В этом году она состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Зато некоторые школы будут праздновать первый звонок тогда же, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября", – говорится в сообщении

Поэтому лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне.

Школьная линейка Opinion

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине детей без прививок не будут пускать в школы и сады.

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