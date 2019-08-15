Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Стало известно, когда в Украине пройдет первый звонок

2.1т Читать материал на украинском

Праздничная линейка в большинстве учебных заведениях Украины состоится 1 сентября, а в некоторых школах первый звонок пройдет 2 сентября.

Отмечается, что школьные учреждения имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Так как в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, родители озадачены и не знают, когда состоится праздник первого звонка, пишет 24 канал.

Новости
Распределение школьников в классы: образовательный омбудсмен разъяснил порядок

"Ежегодно в начале сентября школьные учреждения встречают учеников праздничной линейкой. В этом году она состоится 1 сентября, несмотря на то, что это выходной день. Зато некоторые школы будут праздновать первый звонок тогда же, когда все дети пойдут в школу – 2 сентября", – говорится в сообщении

Поэтому лучший вариант для родителей – узнать дату проведения праздника в школьном учреждении накануне.

Школьная линейка

Школьная линейка

Opinion

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине детей без прививок не будут пускать в школы и сады.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы