Стало известно, когда полноценно заработает офис образовательного омбудсмена

В начале ноября 2019 года образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу.
Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время встречи с министром образования и науки Анной Новосад. По его словам, офис планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан, пишет пресс-служба Министерства образования и наукы.
"Мы будем делать аналитику о том, какие обращения поступали, какая тематика, какие пути решения предлагал офис образовательного омбудсмена. Мы сейчас утверждаем штатное расписание. У нас будет 5 человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту Закона "О среднем образовании". Там есть моменты, которые меня, как образовательного омбудсмена, очень интересуют", – пояснил Горбачев.
Также отмечается, что Новосад внесет образовательного омбудсмена в обязательный перечень членов Коллегии МОН, включаемых туда по должности.
Сергей Горбачев
Пресс-служба МОН
Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен дал советы родителям, как решать проблемы в школе.
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