Вступительная кампания-2019 в Украине: опубликованы правила и важные даты

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что активная фаза вступительной кампании в Украине продлится весь июль 2019 года.

Как передает пресс-служба Министерства образования и науки, до 31 июля абитуриенты должны будут принести необходимые документы в вузы. До 12:00 1 августа будет продолжаться зачисление на бюджетные места, а на контракт – до 30 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рейтинговые списки поступающих на обучение за средства госбюджета обнародуют 26 июля.

"Так, 1 июля – старт регистрации электронных кабинетов и загрузки в них документов, 10 июля – старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля будет проходить также проведение творческих конкурсов", – сообщила министр.

Подача заявлений завершится в 18:00 22 июля для поступающих на основе лишь сертификатов ВНО и творческих конкурсов. В то же время до 18:00 16 июля надо будет подать заявления тем лицам, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

"Я хочу подчеркнуть – не надо пытаться все сделать в первый день и перегружать систему, у всех будет достаточно времени", – отметила Гриневич.

Заявления в электронной форме надо подавать поступающим на бакалавра, магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) и младшего специалиста на базе 11 классов.

Вступление-2019 Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Вступление-2019 Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Вступление-2019 Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, стартовала горячая линия МОН относительно вступительной кампании 2019 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся