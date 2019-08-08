Стало известно, какие районы Киева готовы принимать первоклассников

Днепровский и Голосеевский районы города Киева полностью готовы к приему первоклассников в соответствии со стандартами Новой украинской школы.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки, опираясь на данные Министерства образования и науки Украины. Так, Киев является лучшим в реализации выделенных на реформу ресурсов, пишет Главком.

Программа "Оборудование нового образовательного пространства" полностью реализована в Днепровском и Голосеевском районах. Школы получили парты, мебель, дидактические материалы и осуществили ремонт помещений для первоклашек в полном объеме.

"Успешной в реализации районами является программа "Замена окон", где лучшие результаты в Святошинском, Оболонском и Деснянском районах, которые уже воплотили свои планы на 2019 год", – говорится в сообщении.

Архитектурную доступность лучше реализовал в Киеве Деснянский район. Выполнено половину запланированных работ, что сделало учебные заведения доступными для людей с инвалидностью. По программе "Бытовая мелочь" успешным является Подольский район.

В Департаменте напоминают, что к началу нового учебного года осталось меньше месяца. Поэтому стоит ускорить работы над обустройством классов в соответствии со стандартами НУШ. Тогда дети смогут начать обучение в комфортных классах с необходимым для этого оборудованием и материалами.

Нуш Телеканал Z

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