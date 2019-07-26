Стало известно, какие медицинские справки нужно взять в школу или детсад

С пакетом документов для приема в школу или детсад учебное заведение потребует справку, что ребенок здоров.

Как пишет Ye.ua, для посещения школы или детского сада в 2019 году нужно каждому ребенку иметь справку формы № 086-1/0 "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".

"Ее выдает семейный врач, с которым была подписана декларация. Срок действия справки составляет один год. Для первоклассников и детей, которые впервые идут в садики нужна справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок". Если ребенок получил дополнительные прививки или ревакцинацию, эту справку нужно обновить и снова принести в учебное или дошкольного учреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше не нужно медицинскую карту ребенка (форма № 026/о), которую ранее требовали. Это отменено решением Министерством здравоохранения в марте 2018 года.

При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, анализы или к узким специалистам.

Медицинские справки для школы и детского сада твое Город

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