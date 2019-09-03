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Стало известно, что будет с учителями, которые не сдадут ВНО

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Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что учителям, которые не сдадут ВНО, ничего не угрожает. Поскольку это является частью добровольной сертификации, где педагоги испытывают свои силы.

Гриневич рассказала в интервью "ДС", что уверена в том, что экзамен для учителей пройдет по плану – в октябре 2019 года.

"Это часть сертификации, которая сейчас проходит пилотирование. Пока это добровольно. Сертификация состоит из двух частей. Первая – тестирования. Вторая – демонстрация того, как учитель работает во время уроков с детьми. Государственная служба качества образования по соответствующим критериям будет оценивать их навыки", – подчеркнула экс-министр.

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По сумме набранных баллов ВНО и оценки работы учителя в классе будет определено, кто прошел сертификацию, а кто нет. Педагоги, которые удачно сдадут этот экзамен, с 2020 года получат 20% надбавки к заработной плате.

"Мы таким образом хотим выявить лучших – так называемых агентов изменений, на которых может опираться реформа НУШ и которые смогут делиться своими знаниями с коллегами. Я надеюсь, что через несколько лет принцип аттестации, к которой сейчас очень много претензий, сможет заменить сертификация", – добавила Гриневич.

ВНО для учителей

ВНО для учителей

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины ВНО
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