"Сохраните надбавки учителям!" Профсоюз педагогов Киева пригрозил забастовкой

Профсоюз работников образования Киева 29 октября выйдет на акцию протеста под стены Верховной Рады против сужения прав и гарантий педагогов из-за поданных правок к законопроекту "О среднем образовании", которые предложила политическая партия "Голос".
Об этом заявил во время пресс-конференции глава столичного Профсоюза Александр Яцунь, говорится на сайте организации.
Так, Яцунь озвучил основные требования к законопроекту "О среднем образовании", в частности:
сохранение надбавок и доплат, в том числе за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание, ученая степень;
возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста;
сокращенное рабочее время для педагогических работников;
добровольная сертификация.
"В случае игнорирования справедливых требований педагогов вероятным является вступление в коллективный трудовой спор, в том числе применение забастовки!" – отметил глава столичного Профсоюза.
Профсоюз работников образования Киева пригрозил забастовкой
times.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, учителя забили тревогу из-за правок об отмене надбавок учителям и увеличение рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" к проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда. Однако в "Голосе" объяснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высокую зарплату.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.