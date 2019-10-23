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"Сохраните надбавки учителям!" Профсоюз педагогов Киева пригрозил забастовкой

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Профсоюз работников образования Киева 29 октября выйдет на акцию протеста под стены Верховной Рады против сужения прав и гарантий педагогов из-за поданных правок к законопроекту "О среднем образовании", которые предложила политическая партия "Голос".

Об этом заявил во время пресс-конференции глава столичного Профсоюза Александр Яцунь, говорится на сайте организации.

Так, Яцунь озвучил основные требования к законопроекту "О среднем образовании", в частности:

  • сохранение надбавок и доплат, в том числе за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание, ученая степень;

  • возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста;

  • сокращенное рабочее время для педагогических работников;

  • добровольная сертификация.

"В случае игнорирования справедливых требований педагогов вероятным является вступление в коллективный трудовой спор, в том числе применение забастовки!" – отметил глава столичного Профсоюза.

Профсоюз работников образования Киева пригрозил забастовкой

Профсоюз работников образования Киева пригрозил забастовкой

times.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, учителя забили тревогу из-за правок об отмене надбавок учителям и увеличение рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" к проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда. Однако в "Голосе" объяснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высокую зарплату.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
зарплата образование протест
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