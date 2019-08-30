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Собирают на то, что выделяет государство: в школе Ивано-Франковска возник скандал

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В школе №15 города Ивано-Франковска возник скандал из-за того, что у родителей требуют деньги на вещи, которые учебным заведениям выделяет государство.

Об инциденте рассказал в Facebook-группе "Франківські теревені" Роман Волощук, один из родителей ученика, который переходит в 4-ый класс. По его словам, директор школы не имеет влияния на учителей, которые организовывают сборы средств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета, прошу проверить куда идут деньги! Родители учеников, которые перешли в 4-Г класс, может достаточно уже? Если один себе что-то придумал, это не значит, что все остальные родители должны подчиняться", – отметил Волощук.

Человек приводит в пример скриншоты переписки родителей в общем чате. Когда один из пользователей предложил собрать средства на коврики, которыми должно обеспечить руководство заведения, большинство согласились.

Волощук требует объяснений от директора школы Василия Бойчука, куда были направлены средства, которые поступили из местного бюджета для обеспечения классов НУШ.

Поборы в школе

Поборы в школе

Роман Волощук в Facebook

Поборы в школе

Поборы в школе

Роман Волощук в Facebook

Поборы в школе

Поборы в школе

Роман Волощук в Facebook

Поборы в школе

Поборы в школе

Роман Волощук в Facebook

пост

пост

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за поборов в школе увольнять директоров.

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Темы
Инциденты в школах Школа
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
поборы в школе школа конфликт в школе
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