В Батуми (Грузия) собака, имеющий кличку Купата, стал звездой соцсетей после того, как помог воспитанникам детсада перейти дорогу.

Видео опубликовали на Youtube-канале "Настоящее Время". На кадрах видно, как собака помогает перейти по пешеходному переходу и лает, отпугивая водителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местный мясник прозвал собаку Купата, которое переводится как Колбаска. Жители Батуми рассказали, что пес регулярно помогает переходить дорогу людям на этом участке дороги. За помощь департамент туризма наградил собаку собственной будкой и почетной памятной звездой.

Собака Купата помогает перейти дорогу Скриншот

собака Купата Скриншот

"Он очень надежный пес. Я всех прошу заботиться о бездомных собаках. Они более надежны, чем некоторые люди", – рассказала местная жительница Нона Закареишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама пообещала школьнику с Кропивницкого собаку за миллион лайков в Instagram.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!