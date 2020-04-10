Снимает "Квартал 95": всплыла неожиданная правда о скандальных онлайн-уроках

Видеоуроки для украинских школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" производят сотрудники отечественных ТВ-медиа и продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot.

Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Украины Вероника Селега, передают "Украинские новости".

"Производством занимаются медиаспециалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшнов и фрилансеры", – отметила она.

"Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, "1+1", "Новый канал", "Интер", ICTV, "Украина", студии "Квартал 95", студии "Мамахохотала", студии Patriot и других", – добавила Селега.

Онлайн-уроки для школьников

Напомним, что "Всеукраинская школа онлайн" – это инициированный президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса президента и общественного союза "Освитория".

С 6 апреля в режиме онлайн транслируется по четыре урока для каждого класса (с 5 по 11) по 11 школьным предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Кроме YouTube-канала Минобразования видеоуроки транслируют ряд украинских телеканалов, которые поделили их между собой по возрасту.

Проект рассчитан на период карантина из-за коронавируса, который пока что введен до 24 апреля (всего 420 видеоуроков), но может быть продлен.

Участники проекта утверждают, что он не приносит прибыли от просмотров и рекламы и не монетизируется в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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