Снимает "Квартал 95": всплыла неожиданная правда о скандальных онлайн-уроках

Видеоуроки для украинских школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" производят сотрудники отечественных ТВ-медиа и продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot.
Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Украины Вероника Селега, передают "Украинские новости".
"Производством занимаются медиаспециалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшнов и фрилансеры", – отметила она.
"Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, "1+1", "Новый канал", "Интер", ICTV, "Украина", студии "Квартал 95", студии "Мамахохотала", студии Patriot и других", – добавила Селега.
Онлайн-уроки для школьников
Напомним, что "Всеукраинская школа онлайн" – это инициированный президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса президента и общественного союза "Освитория".
С 6 апреля в режиме онлайн транслируется по четыре урока для каждого класса (с 5 по 11) по 11 школьным предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.
Кроме YouTube-канала Минобразования видеоуроки транслируют ряд украинских телеканалов, которые поделили их между собой по возрасту.
Проект рассчитан на период карантина из-за коронавируса, который пока что введен до 24 апреля (всего 420 видеоуроков), но может быть продлен.
Участники проекта утверждают, что он не приносит прибыли от просмотров и рекламы и не монетизируется в YouTube.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети поднялась волна возмущения из-за появления в телевизионном онлайн-уроке химии для школьников народного депутата от "Слуги народа", бывшего шоумена Александра Скичко.
Напомним, что онлайн-уроки для украинских школьников уже успели снискать себе скандальную славу из-за постоянных грубых ошибок в них.
Так, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.
А учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии.
Кроме того, учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.
На уроке для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом".
На еще одном уроке истории учительница назвала Ливонскую войну 1558-1583 годов Ливанской, а Московское царство – Россией, которой тогда не существовало.
Преподаватель математики Дмитрий Номировский, участвовавший в подготовке видеозанятий, заявил, что выявленные ошибки в онлайн-уроках "Всеукраинской школы онлайн" далеко не последние. Ведь проект готовился в спешке, и материал выпускался в эфир без редактуры.
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