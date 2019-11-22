Сначала отец, потом – сын: в Крыму во время урока умер школьник

В селе Охотниково, что в оккупированном Крыму, во время урока географии умер от сердечного приступа ученик 10-го класса.

В пресс-службе подконтрольном России Министерства образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что в школе парню внезапно стало плохо, пишет российское агентство "Интерфакс".

Ученику вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. У него было освобождение от физкультуры", – отметили в ведомстве.

Вероятной причиной ухудшения состояния могли стать личные переживания. Недавно погиб отец школьника.

в Крыму во время урока умер школьник

Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница умерла во время детского конкурса.

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