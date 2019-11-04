Служба образовательного омбудсмена полноценно заработала в Украине: как подать обращение

В понедельник, 4 ноября, в Украине официально заработала Служба образовательного омбудсмена.
Как сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы на сайте https://eo.gov.ua, пишет пресс-служба Министерства образования.
"Мы надеемся, что Служба оправдает возложенные на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты – один из основных факторов, что мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу", – отметила министр Анна Новосад.
Отмечается, что на сайте размещена контактная информация – телефон, почтовый и электронный адрес – по которым можно обратиться к Горбачеву с жалобой, предложением или за разъяснением.
Непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.
Служба образовательного омбудсмена полноценно заработала в Украине
Ровно Вечернее
Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен разъяснил порядок распределения школьников в классы.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.