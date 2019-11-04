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Служба образовательного омбудсмена полноценно заработала в Украине: как подать обращение

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В понедельник, 4 ноября, в Украине официально заработала Служба образовательного омбудсмена.

Как сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы на сайте https://eo.gov.ua, пишет пресс-служба Министерства образования.

"Мы надеемся, что Служба оправдает возложенные на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты – один из основных факторов, что мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу", – отметила министр Анна Новосад.

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Отмечается, что на сайте размещена контактная информация – телефон, почтовый и электронный адрес – по которым можно обратиться к Горбачеву с жалобой, предложением или за разъяснением.

Непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.

Служба образовательного омбудсмена полноценно заработала в Украине

Служба образовательного омбудсмена полноценно заработала в Украине

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Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный омбудсмен разъяснил порядок распределения школьников в классы.

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Тема
Образование в Украине
Персоны
Сергей Горбачев Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа образование Министерство образования Украины
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