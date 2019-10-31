Сколько украинские политики и звезды тратят на обучение детей: названы цены

Президент Владимир Зеленский на обучение двух детей тратит около 25 тысяч долларов, певица Камалия – более миллиона гривен, а Оля Полякова на образование дочерей денег вообще не тратит.

Как говорится в сюжете "ЖВЛ", дочери певицы Камалии Анабелла и Мирабелла в 2019 году начали учиться в Международной британской школе. Отец детей рассказал, что их обучение стоит 25 тысяч долларов в год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем классе девушки настоящие звезды, ведь и родители, и учителя знают, чьи они дочери. Вместе родители звездных детей платят 50 тысяч долларов в год.

Дочери певицы Поляковой Маша и Алиса учатся в одной из элитных киевских гимназий с углубленным изучением иностранного языка. Так как школа является государственной, певица официально не тратит деньги на обучение своих детей. А на внешкольное обучение артистка тратит немалые деньги.

Ольга Полякова с дочерьми Hochu.ua

Так, старшая дочь Маша побывала летом 2019 года в Греции в модельном лагере Аллы Костромичовой, а затем отправилась в спортивный лагерь в Лос-Анджелесе (США) работать над фигурой. На моделинг дочери Полякова потратила как минимум 1500 долларов.

Дети Зеленского учатся в престижной Новопечерский школе в Киеве. Стоимость такого обучения достигает 12 тысяч долларов в год за одного ребенка.

Семья президента Владимира Зеленского 24 канал

Дочь депутата Юлии Клименко от партии "Голос" София учится во французском университете Париж-Дофин. Во Франции образование бесплатное, даже для иностранцев. По словам депутата, София вступила самостоятельно и теперь изучает в вузе академическую математику.

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко, сын Михаил и дочери Александра и Евгения, учатся в Великобритании, где стоимость образования всех трех в год достигает 3 миллионов гривен.

Так, Александра получает экономическое образование в университетском колледже Лондона, а Евгения – специальность по направлению "анимация" в лондонском университете искусств. О Михаиле только известно, что он вступил в столичный вуз.

Сын певицы Тины Кароль также учится в Великобритании. Артистка не учитывает критику и считает, что обучение за рубежом – существенный вклад в его будущее.

"Он живет в украинской семье. В Великобритании выучил украинский язык", – добавила Кароль.

Тина Кароль с сыном UkrMedia

Певица Светлана Лобода вообще не отдала свою старшую дочь в школу. Ева находится на домашнем обучении. Причиной такого решения стал концертный график артистки. Многие люди критикуют Лободу за такое решение, ведь девочка лишается общения с другими детьми. Но певица считает, что таким образом ее дочь имеет самое главное – безграничное общение с мамой.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-5 самых дорогих вузов Украины.

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